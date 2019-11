Colpo al bocciodromo comunale: i ladri sfondano una porta e rubano il fondo cassa

Furto nella notte tra lunedì e martedì all'interno del Bocciodromo comunale che ha la propria sede in via Vermigli, nella zona tra via del Plebiscito e Mortise. Il custode alla mattina, quando ha aperto i locali, si è reso conto che qualcuno, sfruttando il buio, si era introdotto all'interno e, dopo aver spaccato una finestra, ha rubato il fondo cassa.

L'intervento e il sopralluogo

Sul posto, verso le 7 di martedì mattina, sono intervenute le volanti della polizia che hanno eseguito il sopralluogo. Stando a quanto ricostruito dagli agenti i ladri sarebbero entrati attraverso il Parco delle Farfalle e dopo aver forzato una porta laterale chiusa con un lucchetto, sono riusciti a introdursi all'interno del bar e a portare via i 60 euro che erano stati lasciati all'interno del cassetto. La polizia sta controllando le immagini di video sorveglianza per cercare di dare un volto ai malviventi o al ladro che potrebbe aver agito anche in solitaria.