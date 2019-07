Ladri senza scrupoli, derubano il parroco davanti all'ingresso della chiesa

L'occasione fa l'uomo ladro, e nemmeno il sagrato della parrocchia pare fermare i malintenzionati. Sembra questo il quadro che del furto consumato lo scorso fine settimana davanti alla parrocchia di Santa Giuliana.

Il furto

É stato lo stesso don Lorenzo a presentarsi lunedì mattina alla caserma dei carabinieri di Piazzola sul brenta per sporgere querela contro ignoti. Secondo il racconto della vittima il fatto risalirebbe a venerdì pomeriggio. Il parroco è uscito dalla canonica con addosso un borsello contenente chiavi e portafoglio. Intrattenendosi all'esterno lo ha posato sul muretto che costeggia la chiesa e qualche minuto dopo non lo ha più trovato.

Le ricerche

Cercare nelle vicinanze è stato inutile, tanto che lunedì si è deciso a chiedere aiuto ai militari che hanno avviato le indagini per capire chi possa aver intascato il bottino. All'interno c'erano circa 1500 euro in contanti oltre alle chiavi della chiesa e della canonica. Nessuno degli oggetti è stato finora rinvenuto. Un aiuto potrebbe arrivare dalle telecamere della zona tra via Monte Ortigara, via Padre Bernardo Longo e il centro della frazione.