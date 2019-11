Approfittano della messa per rubare in canonica, sparisce il portafoglio del parroco

Furto empio ai danni della parrocchia di Sant'Eufemia a Borgoricco, la cui canonica è stata depredata martedì sera.

Colpo a segno

A fare le spese della sgradita visita di uno o più malviventi è stato il parroco al termine della messa delle 18.30. Ultimata la funzione, quando è rientrato in canonica si è reso conto che la stanza era stata messa a soqquadro e che a mancare all'appello era proprio il suo portamonete. Il religioso ha quindi contattato i carabinieri arrivati da Campodarsego per un sopralluogo, che avrebbe mostrato come non sia stato trafugato null'altro. Nessuna traccia invece dei documenti del sacerdote e dei 400 euro in contanti custoditi nel borsello. Sono in corso le indagini per cercare di risalire all'identità dei responsabili, che potrebbero essere stati notati da qualche testimone o ripresi dalle telecamere nella zona.