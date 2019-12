Colpo grosso in un'abitazione: 25mila euro di gioielli spariscono con l'auto di lusso

Nuovo furto in abitazione in provincia, stavolta a Trebaseleghe nell'Alta dove il colpo è stato fruttuoso. Sulle tracce dei banditi i carabinieri, che sono al lavoro per tentare di recuperare automobile e gioielli.

La scoperta

Lo sgradevole episodio risale alla serata di lunedì quando una 61enne del paese ha fatto rientro nella sua villetta scoprendo gli inequivocabili segni del passaggio dei ladri. La donna ha immediatamente chiamato i carabinieri che hanno eseguito un sopralluogo, accertando che i delinquenti dovevano aver agito nel corso del pomeriggio, con tutta probabilità dopo il crepuscolo. In casa non c'era nessuno e, una volta forzata una finestra del soggiorno, hanno potuto agire indisturbati mettendo a soqquadro le stanze.

Il bottino

Secondo una prima stima dei danni, dall'abitazione sarebbero stati rubati diversi gioielli di pregio per un valore di 25mila euro, ma la vera sorpresa è arrivata controllando il garage. Dalla rimessa è infatti sparita un'Audi Q5 di grossa cilindrata, che i banditi hanno utilizzato per scappare. Proprio sul veicolo si concentrano ora gli inquirenti per tentare di risalire agli autori del colpo, che con buon probabilità sono più di uno.