Colpo grosso al centro medico, nella notte spariscono strumenti per 10mila euro

Amara sorpresa venerdì mattina all'apertura del centro medico San Martino di Gazzo. I primi operatori arrivati sul posto hanno trovato gli evidenti segni della sgradita visita.

Gazzo

Durante la notte era stata divelta la finestra di un bagno, da cui i ladri (sicuramente più di una persona) sono penetrati nelle sale e negli uffici dell'ambulatorio che sorge in via Trento e Trieste in un edificio di proprietà della parrocchia. Sono riusciti ad arraffare strumenti diagnostici e informatici per un valore inizialmente quantificato in circa 10mila euro, coperto da assicurazione. Il personale, parte della cooperativa "Vento in salute" di Padova che gestisce la struttura, ha chiesto l'intervento dei carabinieri incaricati dei rilievi. Gli inquirenti hanno raccolto le immagini delle telecamere della zona per risalire all'identità dei ladri e al mezzo di trasporto che con tutta probabilità devono aver usato per portare via il bottino.

Castelbaldo

Un furto simile seppur con una refurtiva più contenuta ha coinvolto la farmacia San Francesco in via Roma a Castelbaldo. Anche in questo caso la scoperta è stata fatta venerdì mattina dalla titolare che ha trovato il vetro della porta d'ingresso sfondato. Dal negozio era sparito solo un computer portatile e sul fatto indagano i carabinieri della locale stazione.