Ladri al centro sportivo, sfondano la porta e sparisce la cassetta di sicurezza

La polizia ha in carico le indagini per risalire all'identità dei responsabili di un furto messo a segno all'interno del centro sportivo Plebiscito di via Geremia.

Il furto

Il colpo risalirebbe alla notte tra sabato e domenica ed è stato scoperto la mattina seguente quando sono stati notati i chiari segni di forzatura su una porta del locale bar. I ladri una volta divelta la porta si sono introdotti all'interno asprtando una cassetta metallica contenente circa 150 euro lasciati come fondo cassa per poi dileguarsi. La stessa cassetta è poi stata rinvenuta vuota all'interno del parco circostante. Domenica mattina una pattuglia è intervenuta per il sopralluogo raccogleindo e catalogando le possibili tracce utili ed è stata avviata un'indagine per identificare i responsabili.