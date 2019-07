Ladri in azione nella notte, non risparmiano nemmeno la casa di riposo

Un bottino misero, da poche decine di euro in spiccioli. Eppure lo scarso guadagno non ha fermato la mano di chi mercoledì notte si è introdotto nella casa di riposo al civico 143 di via Roma incurante degli anziani ospiti.

Colpo notturno a segno

A segnalare l'episodio è stato il personale della struttura che giovedì mattina, trovata l'amara sorpresa, ha allertato i carabinieri di Pionca. A quanto ricostruito durante il sopralluogo i ladri (non si sa ancora se fossero uno o più) si sono introdotti nella casa di riposo approfittando del buio. Una volta all'interno hanno puntato l'area dei distributori automatici, forzandone due e arraffando le monete contenute all'interno prima di scappare.

Furto sventato

Ha invece un nome e un volto l'autrice di un colpo sfumato ai danni del discount Prix di Villanova di Camposampiero. É una giostraia 28enne residente a Pianiga, scoperta dalla sorveglianza nella giornata di mercoledì. La donna tra gli scaffali del supermercato ha cercato di nascondersi addosso delle confezioni di alimenti, ma i suoi movimenti sono stati notati dai vigilantes che l'hanno fermata prima dell'uscita, chiamando i carabinieri che l'hanno denunciata per tentato furto aggravato.