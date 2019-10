Faccia a faccia con il ladro: le grida della dipendente fanno fallire il furto in negozio

Sono state le urla di terrore di una donna, che si è vista piombare un malvivente in negozio durante l'orario di chiusura, a far saltare il piano criminale di due banditi.

Incontro ravvicinato

Tutto è accaduto nel giro di pochi minuti alle 14 di martedì al Maxifrutta di via della Provvidenza, a Sarmeola. L'ingrosso di frutta e verdura era chiuso per la pausa pranzo e all'interno era rimasta una dipendente. La donna è trasalita quando si è trovata davanti un uomo nella zona degli uffici, intento a trafficare dopo aver forzato una porta laterale ed essersi introdotto nello stabile. Le grida della commessa lo hanno colto alla sprovvista e messo in fuga, senza che riuscisse a rubare nulla.

Le indagini

A quanto appurato dai carabinieri di Limena, arrivati sul posto dopo aver ricevuto la chiamata della dipendente, il bandito è scappato all'esterno e salito su una motocicletta, guidata da un complice che lo attendeva. Due sarebbero quindi le persone coinvolte nel tentato furto, che gli inquirenti stanno ora cercando grazie anche alle riprese delle numerose telecamere lungo le strade della zona.