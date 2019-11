Ladri all'assalto delle pompe di benzina: colpite le colonnine e una cassaforte

Se i colpi possano essere in qualche modo collegati o se a commetterli siano state le stesse persone, spetterà ai militari dell'Arma tentare di chiarirlo. I banditi hanno agito a Monselice e a Sant'Angelo di Piove.

I furti

I tratti comuni ai due episodi sono l'obiettivo, ossia due distributori di carburante, e l'epoca dei furti, la notte tra domenica e lunedì. A Monselice è stata presa di mira l'area di servizio Eni di via Padova, lungo la statale 16, dove ignoti hanno forzato le colonnine per il pagamento del rifornimento self service, sradicandole. Sul posto, dopo la querela sporta dai titolari, sono intervenuti per un sopralluogo i carabinieri del paese, ora al lavoro per tentare di identificare i responsabili. Nel Piovese invece l'assalto ha coinvolto la Valli Carburanti lungo la statale 516 "dei Vivai". In questo caso è stata forzata la porta d'ingresso dello stabile che ospita gli uffici, dove con un flessibile è stata sventrata la cassaforte. Dopo aver scoperto i segni dell'effrazione, il titolare si è quindi rivolto ai militari di Legnaro, anch'essi impegnati nei rilievi. La speranza è che in entrambe le situazioni le telecamere di videosorveglianza possano aiutare a dare un nome e un volto agli autori dei furti, il cui bottino è ancora in fase di quantificazione.