Rubano un furgone carico di materiale, furto da oltre 20mila euro nel piazzale della ditta

Colpaccio lunedì ai danni della M.B. Snc di San Giorgio delle Pertiche, preda di un raid da parte di ignoti che hanno fatto incetta di materiale servendosi di un mezzo aziendale.

Il colpo

A sporgere querela denunciando il furto subito è stato il titolare della ditta, che ha contattato i carabinieri di Camposampiero raccontando i dettagli della sgradita sorpresa. Come appurato in sede di sopralluogo, nella giornata di lunedì i banditi avrebbero raggiunto la sede al civico 22 di via Roma, all'angolo con la regionale 307. Imboccato il vialetto e raggiunto il cancello lo hanno aperto penetrando nel grande piazzale privato. Lì hanno forzato un autocarro Nissan, usandolo poi per caricarvi numerose profilature in alluminio che la ditta assembla e scappare. Il danno totale secondo le prime stime ammonterebbe a 24mila euro. Per risalire all'identità dei responsabili, che si suppone fossero almeno due, e tentare di rintracciarli i carabinieri hanno avviato un'indagine. Da capire anche se si possa essere trattato di un furto su commissione e come i banditi avessero raggiunto l'area del colpo.