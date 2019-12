Forzano la cisterna della pompa di benzina: nella notte spariscono le scorte di gasolio

Sulla zona a est di Padova, a ridosso con la provincia veneziana, torna a proiettarsi l'ombra oscura dei ladri. In un periodo in cui l'Oltre Brenta è conta decine di colpi ai danni delle abitazioni private, anche le pompe di benzina entrano nel mirino dei banditi.

Il furto

É successo anche la notte tra domenica e lunedì, al civico 453 di via Vigonovese nel territorio di Villatora di Saonara. Bersaglio del colpo è stata l'area di servizio Vega, dove una banda di predoni ha puntato una delle cisterne interrate in cui viene conservato il carburante. Dopo aver tranciato il lucchetto che assicura la catena che a sua volta chiude il grande serbatoio, hanno avuto via libera per prelevare decine di litri di gasolio.

Le indagini

Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo radiomobile di Padova, che hanno però trovato soltanto le tracce del passaggio dei ladri. Tanti i punti che le indagini devono ancora chiarire, prima fra tutti la quantità del carburante rubato e di conseguenza il suo valore esatto. Ad agire con tutta probabilità è stato un gruppo composto da più persone, vista la rapidità del furto e la necessità di poter caricare il gasolio in breve tempo e su un mezzo abbastanza ampio da trasportarlo. Avvisati i gestori, i militari stanno ora attenzionando eventuali testimonianze utili e le immagini riprese dalle telecamere.