Ladri a scuola: nella notte sparisce il cambia monete

Complice la chiusura estiva, la scuola nella zona sud est del capoluogo è stata presa di mira dai ladri. L'allarme è scattato nel cuore della notte.

Il colpo

Sono le 4 di martedì quando una pattuglia della Squadra volante arriva nella sede dell'istituto tecnico commerciale e turistico Gramsci di via Canestrini. A chiederne l'intervento sono stati il custode della struttura e un vigilante del servizio privato che poco prima hanno trovato i segni di un'effrazione. Approfittando dell'oscurità qualcuno si è introdotto nell'edificio forzando un ingresso secondario. Una volta dentro hanno puntato i distributori automatici di bibite e snack, sradicando e portando via un cambia monete. Dopo il sopralluogo gli agenti hanno repertato le tracce utili per avviare le ricerche dei responsabili. L'entità del danno e dell'ammanco è ancora in fase di quantificazione.