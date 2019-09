Ladri acrobati all'istituto dei religiosi: il colpo negli uffici scalando le grondaie

É un colpo da funamboli quello che nella notte tra martedì e mercoledì ha visto sparire dagli uffici dell'istituto Sacchieri circa 1.500 euro in contanti.

Il furto

A rendersi conto della sgradita visita sono stati i membri della comunità religiosa "Pavoniana la famiglia", che hanno in gestione la struttura. La scoperta è stata fatta poco prima delle 8 di mercoledì, ma il colpo risale alla notte precedente. Lo hanno appurato i carabinieri di Montagnana, giunti in via Luppi Alberi per analizzare la scena. In sede di sopralluogo si è scoperto che i banditi una volta arrivati nel piazzale avevano forzato una finestra del secondo piano. Per arrivarci avevano risalito le grondaie esterne, introducendosi direttamente negli uffici della direzione del centro. Da scaffali e cassetti sono riusciti ad arraffare alcuni contanti, per un ammontare di circa 1.500 euro. Gli inquirenti stanno ora vagliando tutte le eventuali immagini riprese dalle telecamere della zona per tentare di rintracciare i ladri.