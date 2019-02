Ladri in azione nella sede della ditta di sgomberi: hanno colpito col favore del buio

Ad allertare la polizia sono stati i titolari della ditta Maciste Sgomberi poco prima delle 8 di lunedì mattina.

Il furto

Arrivando nella sede di via Madonnina, una laterale lungo corso Boston in zona Mandria, si sono resi conto dell'effrazione che con tutta probabilità risale alla notte precedente. Dal grande deposito dove sono sistemati molti strumenti e veicoli, sarebbero stati rubati alcuni oggetti e materiali per un danno ancora in fase di quantificazione. Sul posto gli agenti della questura per un sopralluogo alla ricerca di eventuali tracce utili all'identificazione dei banditi. La zona è particolarmente isolata e buia durante la notte, perciò le ricerche si concentreranno su eventuali telecamere della zona che possano aver ripreso veicoli sospetti.