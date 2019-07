Ladri a segno nella notte, dalla sede del SerT sparisce il metadone

Hanno puntato il metadone. Nient'altro ha attirato l'attenzione del o dei ladri che hanno colpito la sede del Servizio per le tossicodipendenze al civico 1 di via Pietro Cosma, accanto all'ospedale.

Le ipotesi

Forse proprio questo dettaglio potrebbe mettere i carabinieri sulla pista giusta per rintracciare i responsabili, che non si sa ancora se abbiano agito in gruppo. Vista la particolarità del bottino, quantificato in venti flaconi di metadone, si pensa che a entrare in azione possa essere stato qualcuno con problemi di tossicodipendenza oppure qualcuno interessato a vendere di contrabbando la sostanza, utilizzata per ridurre la dipendenza dalle droghe.

Il furto

Il furto è stato scoperto lunedì mattina al momento dell'apertura, quando il personale ha trovato una porta forzata e la stanza dove veniva conservato il medicinale messa a soqquadro. Ancora in dubbio il momento esatto del colpo, che potrebbe essere avvenuto tra la sera di venerdì e l'alba di lunedì. Per i rilievi sono intervenuti i carabinieri del posto, che ora raccoglieranno le immagini delle numerose telecamere della zona per dare un volto ai responsabili.