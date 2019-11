Ladri in azione a La Montecchia, dal ristorante stellato Alajmo sparisce il fondo cassa

Dopo diverse razzie ai danni di aziende, negozi e sedi di associazioni a Selvazzano i ladri puntano in alto. Risale alla notte tra martedì e mercoledì il furto messo a segno nella sede de La Montecchia, l'esclusivo ristorante della famiglia Alajmo.

Il furto

Il locale ha sede nella club house del Golf della Montecchia nell'omonima via e lì è stata architettato il colpo. A scoprire le tracce dello sgradito passaggio dei banditi e sporgere querela in caserma è stato il titolare Erminio Alajmo, facendo partire l'indagine il cui primo atto è stato un sopralluogo da parte dei carabinieri. A quanto ricostruito dagli inquirenti, i ladri (ancora da chiarire se si sia trattato di una banda o di un solitario) avrebbero forzato una delle porte d'ingresso, introducendosi all'interno e puntando il registratore di cassa. Una volta aperto avrebbero rubato i pochi contanti lasciati all'interno, circa 90 euro. Gli accertamenti proseguono in tutta la zona per cercare, anche grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza, di identificare i responsabili.