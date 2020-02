Ladri in municipio, nella notte sventrano la cassaforte e rubano i contanti

Una cassaforte tagliata con il flessibile, danni a una porta e un bottino ancora da quantificare. Dopo il furto all'interno dell'ufficio del sindaco di Limena, anche il municipio di Casalserugo è stato preso di mira.

Il furto

A quanto appurato dai carabinieri che stanno seguendo l'indagine, il furto è avvenuto la notte tra sabato e domenica. Per questo motivo è stato scoperto soltanto il giorno dopo quando, domenica sera, il sindaco Matteo Cecchinato ha dato l'allarme chiamando il 112. Sul posto, al civico 1 di piazza Aldo Moro, è intervenuta una pattuglia del Nucleo radiomobile di Piove di Sacco che ha eseguito il sopralluogo. Si è così scoperto che i ladri erano penetrati nella struttura forzando una porta secondaria con il favore del buio. Una volta dentro hanno raggiunto gli uffici e puntato la cassaforte tagliandola con un flessibile e asportando del denaro in contante. Al momento la quantificazione dell'esatta cifra è ancora in corso. Gli inquirenti stanno vagliando le telecamere della zona alla ricerca di possibili indizi utili all'identificazione dei responsabili.