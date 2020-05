Furto sacrilego in parrocchia, dalla canonica spariscono migliaia di euro

Pochi minuti, l'assenza del parroco e il colpaccio è andato a segno.

Il furto

Risalirebbe alla mattinata del 19 maggio il furto commesso ai danni di don Federico, parroco di Silvelle e Sant'Ambrogio di Trebaseleghe. Il prelato si è rivolto ai carabinieri per denunciare un'effrazione all'interno del suo studio sito nella canonica dove, tra le 10 e le 11, qualcuno sarebbe riuscito a forzare la porta. Una volta dentro è scattata la razzia, conclusasi con la sparizione di circa tremila euro in contanti che erano parte del fondo cassa parrocchiale. Gli inquirenti sono ora al lavoro per ricostruire i passaggi nella zona nei momenti in cui è stato commesso il colpo per cercare di dare un nome e un volto al responsabile.