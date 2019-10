Furto in parrocchia, i ladri rubano i contanti dalle stanze della canonica

Un furto notturno è andato a segno nelle ore tra lunedì e martedì ai danni della parrocchia Madonna del Carmine a Monselice, nell'omonima via.

Il furto

La scoperta è stata fatta martedì mattina, quando su una porta laterale della canonica di via del Carmine sono stati trovati gli inequivocabili segni del passaggio dei ladri. Questi infatti (resta da chiarire se abbia agito una persona sola o più di una) hanno forzato l'accesso, introducendosi nei locali e rovistando tra mobili e cassetti. In uno di questi hanno trovato qualche banconota, gli unici oggetti che sembrano mancare all'appello. Lo hanno appurato i carabinieri intervenuti per il sopralluogo, che stanno ora cercando i possibili indizi utili per risalire ai responsabili.