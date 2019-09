Ancora un furto in patronato: non si accontentano dei soldi, sparisce anche il cibo

Domenica amara per i volontari dell'associazione Noi di Campo San Martino, che gestiscono il locale patronato di via Brenta a pochi passi dalla chiesa. In mattinata hanno scoperto che la sede era stata visitata dai ladri.

Gli accertamenti

La scoperta risale al mattino quando sul posto sono arrivate le prime persone per dare inizio alle consuete attività. I segni di scasso erano evidenti sulla porta l'ingresso e sono stati accertati anche dai carabinieri di Piazzola sul Brenta giunti sul posto in pochi minuti. Gli inquirenti hanno ricostruito l'accaduto, scoprendo come ignoti nel corso della notte si fossero introdotti nella struttura cercando qualcosa di valore. Hanno trovato solo 200 euro in contanti e si sono quindi concentrati sulle poche scorte di alimenti, rubando qualche confezione di cibo e qualche bottiglia prima di sparire. Al termine del sopralluogo sono cominciate le analisi per cercare di risalire agli autori del furto e in questo senso importanti saranno le telecamere delle zone circostanti, che in queste ore stanno visionando.