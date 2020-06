Colpo nella notte all'ufficio postale: sfondano la porta e puntano il deposito del Postamat

Nonostante i danni non indifferenti, è andato a monte l'assalto all'ufficio postale di Caselle di Selvazzano messo in atto la notte tra lunedì e martedì da ignoti a cui ora i carabinieri stanno dando la caccia.

Colpo sfumato

L'episodio è stato scoperto martedì mattina quando all'ingresso della filiale in piazza Carlo leoni sono stati notati gli evidenti segni dello sgradevole passaggio. La grata esterna in metallo e la porta d'ingresso principale erano infatti state divelte, lasciando libero il passaggio ai banditi. Questi ultimi una volta all'interno hanno puntato la stanza dove si trova la parte interna dello sportello Postamat, che affaccia sulla piazza per consentire le operazioni agli utenti. La porta del vano dove sono custoditi i contanti non ha però ceduto, costringendo i ladri alla ritirata a mani vuote. Alle 7.30 i carabinieri di Sarmeola sono intervenuti per un sopralluogo e hanno poi avviato le indagini che tenteranno ora di dare un nome ai responsabili.