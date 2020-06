Colpo grosso al cantiere: spariscono tonnellate di rame, gasolio e attrezzi

Non solo numerosi e costosi attrezzi per l'edilizia. Il colpo grosso ha fruttato anche più di due tonnellate di "oro rosso" e diversi litri di gasolio.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Ladri specializzati

Il furto si è verificato tra domenica e lunedì in corso Stati Uniti, all'interno di un capannone che un tempo ospitava un'azienda e che oggi è di proprietà della società Fratelli Lando. Nello stabile si trova attualmente un cantiere che doveva smaltire l'ingente quantità di materiali stoccati all'interno e il responsabile al suo arrivo lunedì mattina si è trovato davanti alle evidenti tracce del passaggio dei ladri. Un gruppo, certamente e altrettanto certamente ben addestrato per imprese di quel calibro. I banditi infatti hanno agito in modo chirurgico, tranciando la grossa catena che assicurava il cancello esterno usando quattro pesanti cesoie rinvenute e sequestrate dalla polizia che ha eseguito il sopralluogo. Dall'interno mancavano smerigliatrici, trapani da cantiere e una cloche per macchine operatrici, tutti utensili da cantiere dal costo piuttosto elevato poiché destinati all'uso professionale. Inoltre i ladri hanno asportato il gasolio contenuto in un escavatore e ben 2,5 tonnellate di cavi di rame. Questo dettaglio fa propendere per un furto su commissione, simile ad altri avvenuti nel Padovano.