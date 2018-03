Doppia spaccata nella notte: ladri assaltano due esercizi commerciali in pochi minuti

I carabinieri indagano su due colpi messi a segno nell'Alta durante la notte a brevissima distanza. In entrambi i casi i ladri hanno mirato al registratore di cassa.

San Giorgio delle Pertiche

Doppio intervento dei militari a seguito di due episodi di furto mercoledì in piena notte, avvenuti a soli due chilometri di distanza. Attorno alle 4 al negozio Eurospesa di San Giorgio delle Pertiche la prima effrazione: i malviventi si sono introdotti nel supermercato di via Roma e hanno rubato un registratore di cassa al cui interno erano stati lasciati solo 50 euro.

Santa Giustina in Colle

La stessa cosa è successa, pochissimo tempo dopo, anche a Santa Giustina in Colle. Stavolta a essere presa di mira è stata l'Antica Osteria Romana di via San Giorgio e il bottino è stato più ingente: dalla cassa sono stati sottratti circa 350 euro. Sono ancora in fase di quantificazione i danni riportati dalle due strutture e i carabinieri sono al lavoro per risalire all'identità dei colpevoli. La mano sembra essere la stessa, sia per le modalità di effrazione, sia perché i due locali si trovano entrambi lungo la strada provinciale 39 e si raggiungono in automobile in pochissimi minuti.