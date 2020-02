Dopo la raffica di furti del weekend, ancora un colpo in paese: ladri alla scuola materna

Ancora un furto nel Piovese, ancora una volta commesso nottetempo da banditi che restano al momento senza nome.

Colpo all'asilo

É stata colpita la notte tra domenica e lunedì la sede della scuola dell'infanzia non statale Maria Bambina di via Castello. Forzando una porta i ladri si sono infilati tra le stanze dell'istituto rubando alcuni materiali didattici e poco denaro contante rimasto all'interno degli uffici. L'entità del bottino non è ancora stata quantificata, mentre e lezioni sono riprese regolarmente già lunedì mattina poco dop l'amara scoperta, che ha visto arrivare in loco i carabinieri per un sopralluogo al fine di raccogliere eventuali elementi utili a rintracciare i responsabili.

I precedenti

La notte precedente, tra sabato e domenica, erano stati tre negozi a essere presi di mira, tutti nella frazione Sant'Anna e distanti poche decine di metri uno dall'altro. In rapida successione erano stati svaligiati in via Petrarca la lavanderia self service Lava e Stira Tutto Self, la palestra Dimensione Fisica e l'agenzia Crazy Lab Academy. Pressoché analoghe le modalità, con le porte forzate e gli interni messi sotto sopra oltre a bottini tra cinquecento e mille euro. Il più ingente ha riguardato la lavanderia, da cui sono spariti anche alcuni capi d'abbigliamento dei clienti. A fine gennaio era invece toccato a Saonara diventare ancora una volta teatro di una serie di razzie ai danni di abitazioni private, come qualche settimana prima era accaduto a Noventa Padovana.