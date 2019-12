Incursione notturna alla scuola materna: spariscono computer e contanti

L'episodio avvenuto nella zona termale conferma il fatto che non passa giorno senza dover fare i conti con il passaggio dei ladri. Tra gli obiettivi prediletti, seppur poco remunerativi, paiono esserci scuole e asili.

Il furto

L'ultimo in ordine di tempo è stato la scuola dell'infanzia paritaria Gesù Bambino di via San Pio X ad Abano Terme. Come accertato dai carabinieri della cittadina, chiamati mercoledì mattina dal personale, nel corso della notte qualcuno si è introdotto nella struttura. La via d'accesso è stata una finestra, forzata con un oggetto contundente. Una volta dentro i banditi hanno prelevato e rubato due computer dagli uffici, dove hanno arraffato anche circa cento euro in contanti. Le tracce del loro passaggio sono state notate la mattina successiva e gli inquirenti sono ora al lavoro per tentare di risalire ai responsabili. Per questo sono sotto esame le immagini registrate dalle telecamere presenti nella zona della scuola materna cristiana, che sorge in centro al paese a pochi metri dal duomo.