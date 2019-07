Colpo al bar della pompa di benzina: puntano i tabacchi, l'antifumo li mette in fuga

Sono stati l'allarme antifurto e l'accensione del rilevatore di fumo a segnalare la presenza di un furto in atto nella zona bar dell'area di servizio Eni di Tombolo.

Il sopralluogo

I carabinieri sono arrivati al civico 109 di via Sommavilla, alle porte dell'omonima frazione, alle 2.40 di mercoledì. Dei delinquenti però non c'era più traccia. In fase di sopralluogo gli inquirenti hanno appurato che per entrare dentro l'EniCafè avevano forzato con uno strumento la prota d'ingresso, puntando al retro del bancone. Limitato il bottino, conteggiato in quattro stecche di sigarette. Il danno reale, non coperto da assicurazione, è ancora in fase di quantificazione. Per rintracciare i ladri, che in questo periodo imperversano in diverse zone della provincia, i carabinieri stanno visionando le immagini registrate dalle telecamere.