Un altro bar vittima dei ladri: non c'è pace per i locali. Danni alle vetrine e soldi spariti

A due giorni dall'ultimo episodio, la lunga lista dei furti ai danni degli esercizi commerciali in centro non accenna a subire battute d'arresto. Mercoledì mattina l'ennesima amara sorpresa.

L'ultimo colpo a pochi passi di distanza

Domenica notte la vittima dei ladri è stata l'hamburgeria WellDone Burger di via Gozzi, secondo raid in meno di due settimane. Esattamente due giorni dopo il copione si è ripetuto a neanche 100 metri di distanza, al Bar Gallery di galleria Trieste. Una vicinanza che fa riflettere, come era accaduto per la raffica di furti in galleria Borromeo. Dopo l'individuazione di un potenziale sospettato, ora l'attenzione dei ladri sembra essersi concentrata sulla zona più vicina alla stazione.

Una scena vista e rivista

Identico il modus operandi: una spaccata in piena regola, a tarda notte in orario di chiusura, un vetro sfondato e il fondo cassa sparito. Il bottino ammonta a circa 400 euro, a cui come sempre vanno aggiunti i soldi necessari per riparare la struttura, spesso il danno più ingente per i locali. Il colpo è stato messo a segno nella notte e scoperto all'apertura, il mattino successivo, quando sono stati chiamati i carabinieri. Poi il sopralluogo, i rilievi e il via alle indagini, nella speranza di mettere fine il prima possibile alla piaga dei furti.