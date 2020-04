Spaccata in tabaccheria: spariscono sigarette e gratta e vinci

Nonostante il considerevole calo dei reati registrato durante l'emergenza sanitaria, alcuni casi sporadici di furto continuano a registrarsi nell'area circostante lo scalo ferroviario di Padova.

Il furto

L'ultimo episodi risale a giovedì sera quando i carabinieri del Nucleo radiomobile sono intervenuti in corso del Popolo dove è stato segnalato un furto ai danni di una tabaccheria. Come rilevato in sede di sopralluogo, ignoti sono riusciti a forzare la porta d'ingresso che affaccia sulla via, penetrando all'interno dell'esercizio commerciale. Dagli scaffali sono spariti diversi gratta e vinci oltre a confezioni di tabacchi per un valore che si aggira attorno agli 8mila euro. Ulteriori indagini sono in corso per risalire all'identità dei responsabili.