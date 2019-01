I ladri tornano a colpire, stavolta tocca alla sede della compagnia assicurativa

Colpo a segno nella notte tra lunedì e martedì nella sede di un'agenzia assicurativa dove sono stati trafugati i pochi contanti rimasti in cassa.

Il furto

Nonostante l'ufficio di UnipolSai si trovi al primo piano di una palazzina che affaccia sulla frequentatissima via Tiziano Aspetti, l'agenzia non è rimasta immune dalla sgradevole visita dei ladri che sono entrati in azione lunedì notte approfittando dell'oscurità. Il colpo è stato scoperto solo martedì mattina al momento della riapertura, quando i dipendenti si sono resi conto di una finestra forzata e delle stanze messe in disordine.

Le indagini

Alle 9 una pattuglia della polizia è arrivata al civico 193 per un sopralluogo alla ricerca di eventuali tracce che possano aiutare a risalire all'identità dei banditi. Da una cassa conservata negli uffici sarebbero spariti circa 500 euro in contanti, a cui si aggiungono altri 50 euro sottratti da una delle scrivanie. Terminati i rilievi i poliziotti hanno cominciato a raccogliere le immagini registrate dalle telecamere della zona nella speranza che abbiano inquadrato i momenti dell'effrazione o la fuga dei ladri.