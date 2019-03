Furto al liceo scientifico, danni agli infissi e alle macchinette per un misero bottino

Hanno agito nel fine settimana, approfittando della chiusura del plesso che ospita il liceo Galileo Galilei a indirizzo scientifico e linguistico.

L'allarme

Non si sa il colpo sia opera di un singolo ladro o di una banda, solo le indagini e la visione di eventuali immagini della videosorveglianza di zona potranno aiutare a rispondere al quesito. Quel che è certo è che il furto è stato scoperto solo lunedì mattina al momento della riapertura, quando il personale ha chiamato i carabinieri arrivati in mattinata nella sede di via Ceresina.

Il furto

Il sopralluogo ha permesso di appurare che i malviventi si sono introdotti nell'istituto rompendo il vetro di una finestra sul retro. Una volta dentro hanno puntato ai distributori automatici di snack e bevande, che hanno forzato per rubare i pochi spiccioli depositati. Anche in questo caso come in diversi episodi analoghi negli scorsi mesi, il danno alla struttura è stato più consistente rispetto al bottino trafugato.