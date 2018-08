Ladri buongustai, nel colpaccio in macelleria spariscono centinaia di euro di carne

Non bastasse la raffica di furti che nelle ultime settimane ha piagato negozi e locali del centro storico, una nuova spaccata è stata messa a segno in un comune della cintura urbana.

Il colpo

Vittima dei ladri la nota macelleria Degan & Borgato di Saonara, specializzata nel trattamento della carne equina e molto conosciuta tra i residenti della zona. Il negozio deve aver attirato l'attenzione anche dei malintenzionati che giovedì pomeriggio hanno approfittato della chiusura pomeridiana per rubare l'incasso e una notevole quantità di carne. Il furto, segnalato dal proprietario 38enne ai carabinieri di Legnaro, è stato commesso tra le 12.30 e le 16.30.

Un bottino ingente

Se ne sono accorti poco prima della riapertura, trovando i segni dell'effrazione e la rivendita a soqquadro. Immediato l'arrivo dei militari per avviare le indagini, che hanno appurato la sparizione di 1.500 euro dalla cassa e di alcune pezzature di carne di cavallo per un valore di 1.000 euro.

Furto sventato

Il supermercato Lando di Vigonza invece è stato teatro di un tentativo di furto da parte di una 51enne modenese. Giovedì la donna, di professione giostraia, è stata scoperta mentre cercava di uscire dal negozio con circa 50 euro di prodotti nascosti addosso. La sicurezza l'ha bloccata e ha avvisato i carabinieri, intervenuti in via Manara con una pattuglia del nucleo radiomobile. Recuperata la refurtiva, la donna è stata denunciata per tentato furto.