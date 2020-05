Ruba materiale edile da un cantiere per usarlo nel suo: denunciato

Sperava di averla fatta franca quando aveva rubato il materiale edile da un cantiere in piazza del mercato a Montegrotto. I militari della locale stazione hanno però ricostruito i movimenti e l'hanno denunciato per ricettazione.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Ricettazione

A finire nei guai è stato un sessantaduenne padovano residente a Selvazzano Dentro che il 13 marzo aveva portato via 9 sacchi di colla per rasatura e un rotolo di rete per cappotto da un altro cantiere di via Marzia. Il materiale è stato sottoposto a sequestro e in attesa di essere restituito ai proprietari.