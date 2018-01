E' stata pizzicata nel negozio Reloj in zona stazione a Padova mentre si portava via 80 euro di prodotti hi tech.

Fermata

A finire nei guai V.T., originaria di Mirano: la donna, una 21enne con problemi di tossicodipendenza, è stata bloccata dalla polizia dopo aver nascosto il maltolto. A quel punto è stata denunciata.