Furto in ditta, spariscono quintali di metallo. Non si esclude il colpo su commissione

Ha tutta l'aria di un colpo mirato quello consumato a inizio settimana all'interno di uno stabile aziendale a ridosso della tangenziale.

Il furto

Obiettivo dei ladri, sulla cui identità stanno investigando i carabinieri di Noventa Padovana, è la sede della ditta Antal Srl in via del Progresso. Specializzata nella produzione di materiale nautico e accessori per barche, l'azienda lavora diversi metalli su cui i banditi hanno messo gli occhi. Il furto risale alla sera di lunedì, quando dallo stabile sono stati rubati 750 chili di barre in ferro e bronzo, per un valore di circa 10mila euro. Resisi conto dell'ammanco, i titolari hanno sporto denuncia e i militari, dopo un sopralluogo, hanno dato il vai alla caccia all'uomo. La speranza è che qualche telecamera nella zona, particolarmente isolata e poco frequentata nelle ore notturne, abbia immortalato i delinquenti che potrebbero aver agito su commissione.