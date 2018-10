Colpaccio da 50mila euro: mentre rubano le moto i ladri fanno uno spuntino

Colpaccio in provincia, con i ladri a fare incetta di motociclette in un negozio. Sulle loro tracce i carabinieri, mentre si fa la conta del pesantissimo danno.

Ladri in azione

Un furto mirato, con la porta d'ingresso forzata e un danno economico ancora da quantificare ma che si aggira sui 50mila euro. Nove moto da cross e diversi capi di abbigliamento tecnico e portivo sono stati rubati nella notte tra martedì e mercoledì dalla ditta Wall Racing s.n.c. di Bovolenta, specializzata nel rimessaggio e noleggio di motocicli. «I malviventi sono entrati nel capannone accanto alla pista da cross» racconta il presidente di Wallaby Tex asd, Fabio Tessari «Oltre al danno la beffa, perché ne hanno anche approfittato per fare uno spuntino».

Le indagini

Quando i titolari sono arrivati per l'apertura hanno trovato l'amara sorpresa, con la porta forzata e alcune panche distrutte, e chiamato i carabinieri per un sopralluogo. Dopo aver analizzato la scena in via Babolin i militari si sono messi sulle tracce dei ladri, che quasi sicuramente erano più di uno. Si spera ora che le telecamere della zona possano aiutare a individuarli, mentre si fa la conta dei danni economici: anche se la merce è assicurata, tra l'effrazione e il valore dei mezzi rubati si superano i 50mila euro.