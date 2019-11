Furto alla Sea World Snc: rubati tre motori Suzuki dai motoscafi in secca

Un furto mirato di motori per barche d'altura. Ladri in azione alla Seaworld di Camposampiero nella notte tra sabato e domenica. Stando a quanto raccolto dai carabinieri della locale stazione i malviventi sarebbero entrati dopo aver forzato una recinzione esterna.

I motori

Una volta all'interno del parcheggio della ditta hanno portato via dopo averli smontati, tre motori per barche di marca Suzuki posizionati sui natanti che erano in seccha sul pizzale. Non è ancora stato chiarito a quanto ammonti il danno. Sul fatto indagano i carabinieri della locale stazione.