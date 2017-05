Furto "meccanico" da Motorsport Assoclub: via una Fiat Punto, un pc e attrezzi

Furto nel negozio Motorsport assoclub: i malviventi sono entrati in azione rubando una vettura, un pc e degli attrezzi.



FURTO. Il colpo nella notte tra lunedì e martedì nella struttura di via Piemonte a Padova: i ladri dopo aver scardinato l'ingresso hanno portato via una Fiat Punto, un personal computer e degli utensili. Sul caso stanno indagando i carabinieri.