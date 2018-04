Furto in pieno centro a Padova: spaccata al negozio di abbigliamento, ignoti gli autori

Furto in pieno centro a Padova: colpito il negozio di abbigliamento Falconeri, in via San Fermo.

I fatti

Il colpo è stato compiuto nella notte tra venerdì e sabato, ma è stato scoperto solo in mattinata dai proprietari del negozio, che all'orario di apertura hanno trovato il blocco serratura della porta d’ingresso forzato. Modesto il bottino per gli ignoti malviventi: 250 euro in contanti, corrispondenti al fondo cassa del negozio. Sul posto si è subito recata una volante della polizia e il nucleo investigativo per i rilievi di rito.