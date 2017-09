Furto al F8 market, scovato il ladro a distanza di un anno: nei guai un 54enne vicentino

I carabinieri di Mestrino hanno denunciato un 54enne di Vicenza al termine di un’indagine partita da un furto successo accaduto nel 2016 all’F8 market di Veggiano.

ATTREZZI PER LO SCASSO.

Quel giorno, all’interno del negozio gestito da cinesi in via Pedagni, erano state rubate merci e abbigliamento di vario tipo e il denaro del fondo cassa per un valore superiore ai 200 euro. Durante la perquisizione domiciliare sono stati trovati diversi attrezzi per lo scasso. L’uomo è stato denunciato a piede libero.