Ladri alla Nek di Monselice portano via un camion: ritrovato abbandonato a Curtarolo

Non c'è pace per la Nek di Monselice. L'azienda, attiva nel ramo dei rifiuti, che, negli ultimi anni, ha dovuto affrontare una lunga crisi, il licenziamento dei suoi dipendenti e un devastante incendio, è stata vittima, questa volta, anche di un furto.

RUBATO UN CAMION. È accaduto nella notte tra domenica e lunedì. I ladri hanno forzato il cancello della ditta di via Umbria riuscendo ad asportare un camion Iveco Eurostar. Le ricerche dei carabinieri hanno portato al rinvenimento dell'autotreno abbandonato, da parte dei militari di Piazzola sul Brenta, nella zona industriale di Curtarolo. Il veicolo è stato restituito ai proprietari. Sono in corso le indagini per risalire ai responsabili del furto.