Furto in chiesa: svuota la cassetta delle offerte e scappa in bicicletta

Sarebbe un uomo fuggito in sella a una bicicletta il responsabile del furto compiuto domenica sera ai danni della chiesa di San Giuseppe, nell'omonimo quartiere a ovest di Padova.

Il furto

A notarlo è stato il parroco che lo ha visto allontanarsi in fretta pedalando attraverso il piazzale. Lo sconosciuto era uscito pochi secondi prima dalla chiesa dove sono sparite le offerte lasciate dai fedeli all'interno dell'apposita cassettina. L'oggetto è stato svuotato ma non sono stati rilevati danni, come hanno poi appurato i militari del Nucleo radiomobile cittadino intervenuti per un sopralluogo. Sono in corso le indagini per risalire all'identità del responsabile, mentre l'esatto ammontare del denaro rubato è in fase di quantificazione.