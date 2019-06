Casa svaligiata: spariscono le opere d'arte. L'ombra del furto su commissione

L'incubo di ogni vacanziere lunedì è diventato realtà per una 70enne di Este. Al rientro dalle ferie si è trovata la casa svaligiata, ma a mancare era qualcosa di davvero particolare.

Il bottino

Sono spariti diversi gioielli in oro, ma soprattutto non c'è più traccia di una statua in marmo alta un metro e mezzo e di due icone lignee raffiguranti la Madonna e San Giorgio che uccide il drago. Opere d'arte antiche e di pregio, sottoposte al vincolo della soprintendenza per le Belle Arti. Elementi peraltro non semplici da portare via, viste la mole e il peso della sola statua marmorea.

I sospetti

Assai difficile dunque che si trattasse di ladri in cerca di spiccioli e gioielli da arraffare. É poco credibile che si siano trovati davanti quegli oggetti e siano riusciti a trafugarli senza un piano ben organizzato. Potrebbe dunque trattarsi di un furto su commissione: stanno cercando di capirlo i carabinieri, allertati dalla 70enne lunedì pomeriggio al rientro da due settimane di vacanza.

Le indagini

Il sopralluogo nell'appartamento di via Settabile ha sollevato una serie di dubbi. Porte e finestre non presentano alcun segno di effrazione. A meno che non fosse stato dimenticato un vano aperto, cosa piuttosto improbabile, resta da capire come siano riusciti a entrare e quando. Le opere d'arte, il cui valore è ancora in fase di quantificazione, hanno indirizzato le indagini anche sulla pista del mercato clandestino.