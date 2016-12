Si introducono all'interno dell'oratorio e svaligiano la cassaforte: rubati 5mila euro

I ladri sono entrati all'interno della parrocchia della Natività della Beata Vergine Maria in via Martiri della Libertà a Trebaselghe e hanno svaligiato la cassaforte contenuta all'interno dell'oratorio.



FURTO. Il furto nella notte tra lunedì e martedì all'interno della struttura parrocchiale: i malviventi sono riusciti a portare via 5mila euro e a fuggire indisturbati. Ad accorgersi dell'ammanco il 51enne sacerdote don Rolando Nigris che si è recato dai carabinieri per denunciare l'accaduto. I militari stanno cercando di dare un volto ai malviventi.