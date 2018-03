Passeggia per strada con lo SmartWatch appena rubato: intercettato e denunciato

Il ragazzo passeggiava in via Tommaseo con addosso il gadget tecnologico appena rubato quando è incappato in un controllo della polizia.

Il colpo

Nel pomeriggio di domenica gli agenti in servizio in zona Fiera hanno notato e fermato per una verifica un giovane tunisino, risultato essere un 24enne regolare in Italia. Il ragazzo aveva al polso un orologio SmartWatch Samsung. I poliziotti hanno controllato la memoria interna del dispositivo, scoprendo che era stato rubato poche ore prima e risalendo all'identità del legittimo proprietario, un uomo di 47 anni. Il tunisino è stato denunciato per furto e l'orologio sequestrato.