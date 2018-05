Ennesimo furto ai danni di una chiesa: rubate da un tabernacolo le ostie consacrate

Ladri in chiesa a Monselice e non è la prima volta. Lunedì verso le 18 nella parrocchia di San Giacomo è stato notato che alcune ostie consacrate erano sparite da un tabernacolo. A darne notizia la diocesi stessa.

Il furto

“Siamo profondamente addolorati e anche preoccupati per un nuovo furto che ha interessato una delle nostre comunità cristiane, quella di San Giacomo di Monselice (Pd), dove è stato profanato il tabernacolo e sono state sottratte due pissidi (vasi sacri) contenenti l’Eucaristia”, spiega amareggiato il vicario generale della Diocesi di Padova, mons. Giuliano Zatti, informato di quanto avvenuto.

Gli altri atti vandalici

“Questo fatto, aggravato dal furto delle ostie consacrate, ci inquieta perché segue a breve distanza altri atti vandalici: lo scorso novembre al santuario di Tessara dove successivamente sono stati ritrovati gli oggetti rubati e, lo scorso febbraio, a Ca’ Morosini dove è stato profanato il tabernacolo. Il nostro pensiero e la nostra vicinanza nella preghiera vanno alla comunità di San Giacomo, che sta vivendo il passaggio di guida dai Minori Francescani al clero diocesano, e al suo attuale amministratore, don Marco Galante. Una realtà che sta camminando con fede e fiducia e che si sta adoperando fortemente anche sul piano della carità e dell’impegno verso gli ultimi. Nei prossimi giorni si vedrà come riunire la comunità per una preghiera di riparazione. Ringrazio per il prezioso e costante supporto e aiuto che ci stanno offrendo in questa, come in altre occasioni, le forze dell’ordine".