Dall'azienda sparisce quasi un quintale di ottone: i sospetti sul dipendente infedele

Pare che intascare i prodotti dell'azienda che gli dava lavoro fosse ormai diventata un'abitudine per un uomo della provincia, che si è visto recapitare una denuncia dopo il ritrovamento del bottino.

I sospetti

A mettere in moto le indagini sono stati i titolari della ditta di Fontaniva dove il 47enne è assunto da tempo. Da qualche mese avevano notato la sparizione di decine di connettori in ottone: un articolo molto usato in azienda, dove ne sono custoditi migliaia. Quando si sono resi conto che se ne erano volatilizzati ben 80 chili si sono insospettiti e hanno raccontato tutto ai carabinieri.

La refurtiva

Gl inquirenti sono risaliti a un dipendente di 47 anni di Grantorto e lo hanno tenuto sotto stretta sorveglianza. Una serie di appostamenti e pedinamenti ha dato la conferma per far scattare il controllo: quando si è trovato davanti i militari, l'uomo aveva con sè diversi spinotti in ottone. Per lui è scattata la denuncia con l'accusa di furto, le indagini proseguono per capire a cosa servisse il materiale e se fosse destinato a essere rivenduto.