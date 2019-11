Il furto di ottone nell'azienda metalmeccanica sfuma: quattro ladri in fuga nei campi

Dipendenti battono ladri: malviventi in fuga nei campi dell'Alta Padovana dopo il colpo fallito.

I fatti

È successo nella mattinata di sabato 16 novembre a San Giorgio delle Pertiche: i carabinieri di Piazzola sul Brenta sono intervenuti in via Anconetta presso l'azienda metalmeccanica "Fratelli Pavan" dove poco prima quatto persone (al momento ancora ignote) avevano tentato il furto di scarti di lavorazione in ottone stoccati sotto una tettoia esterna. I ladri sono stati però sorpresi da alcuni dipendenti dell'azienda e si sono dati alla fuga a piedi nei campi adiacenti facendo perdere le proprie tracce e abbandonando sul posto il loro furgone, nel quale sono stati rinvenuti scarti di lavorazione in ottone del valore commerciale di 1.500 euro prontamente restituito a titolare azienda. Il veicolo è stato posto sotto sequestro, le indagini dei militari dell'Arma sono ancora in corso.