Scoperta a rubare otto magliette, prende a calci la security: minorenne denunciata

È successo all'Oviesse, in pieno centro a Padova: la ragazza ha problemi personali

Tentata rapina

È successo nel pomeriggio di martedì all'Oviesse di via San Fermo, in pieno centro a Padova: la diciassettenne si era chiusa in un camerino per indossare e trafugare otto magliette per un valore complessivo di 80 euro. Messa alle strette ha iniziato a colpire con pugni e calci gli uomini della sicurezza: la minorenne è stata identificata e denunciata in stato di libertà.