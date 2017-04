Scoperto a rubare all'In's di piazza Mazzini, strattona l'addetta alla vigilanza: arrestato

Tentata rapina impropria, alle 14 di mercoledì, in piazza Mazzini a Padova. I carabinieri dell'Aliquota radiomobile hanno stretto le manette ai polsi di I.S., romeno di 40 anni, in Italia senza fissa dimora.

TENTATA RAPINA IMPROPRIA. L'uomo, sorpreso da un'addetta alla vigilanza del supermercato In's ad asportare dal negozio generi alimentari per alcune decine di euro, per garantirsi la fuga, l'aveva strattonata, senza, per fortuna causarle lesioni.

ARRESTO. Lo straniero è stato bloccato e la refurtiva è stata restituita al punto vendita. Espletate le formalità di rito, il ladro è stato trattenuto nelle camere di sicurezza della stazione dei carabinieri di Padova Principale, in attesa del processo per direttissima fissato per la mattinata di giovedì.