Sorpresa alle spalle, le rubano 2000 euro dalla borsetta e 50 euro dal portafoglio

Venerdì mattina, la polizia è stata chiamata da una donna che sarebbe stata derubata in via Bravi a Padova.

DERUBATA. Alla signora, originaria del Bangladesh, sarebbero stati portati via 2000 euro in contanti dalla borsetta e 50 euro dal portafoglio. I malviventi l'avrebbero sorpresa alle spalle, come è successo, giovedì sera, alla donna a cui hanno rubato l'anello in via Decorati al Valor Civile a Padova.